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Житель Лангепаса, вложившийся в «инвестиции», потерял 2,7 млн рублей

2,7 млн рублей перечислил югорчанин на счета мошенников

Житель Лангепаса, вложившийся в «инвестиции», потерял 2,7 млн рублей
pixabay.com

Сотрудники полиции Югры продолжают фиксировать факты мошенничества с «Газпром инвестициями», сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Мошенники создают страницы, похожие на официальный сайт ПАО «Газпром», привлекают клиентов через рекламу в социальных сетях и обещают высокую прибыль. Копируют фотографии и новости с официального сайта», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, более 2,7 млн рублей потерял житель Лангепаса, который хотел вложить свои деньги в инвестиции. Он зашел на сайт «Газпроинвест», зарегистрировался и ввел свои персональные данные. Через некоторое время югорчанину позвонил неизвестный, который представился финансовым аналитиком и сообщил, что на его имя открыт личный кабинет для инвестирования. После этого потерпевший стал переводить свои личные сбережения, а затем и кредитные средства.

Житель Лангепаса понял, что стал жертвой мошенников после того, как от него потребовали оплаты штрафов и комиссий за вывод денег. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 29, комментариев: 0

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