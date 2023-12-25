Депутаты Нефтеюганска включили школьников в льготную категорию для бесплатного проезда на автобусе

В Нефтеюганске школьников включили в льготную категорию на предоставления бесплатного проезда. При этом количество поездок не учитывается, добавили в издании «Здравствуйте, нефтеюганцы». Это один из 28 вопросов, которые депутаты Нефтеюганска обсудили на финальном заседании Думы.

«В связи с окружным законом, устанавливающим запрет на высадку из общественного транспорта лиц младше 16 лет, не оплативших проезд, в список включается категория «учащиеся образовательных учреждений», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Ханты-Мансийске с нового года проезд для детей в автобусах станет бесплатным.