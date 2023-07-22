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С начала августа в Нефтеюганске откроют аквапарк после ремонта «Жемчужины Югры»

Глава Нефтеюганска отчиталась о ходе ремонта в спорткомплексе «Жемчужина Югры»

С начала августа в Нефтеюганске откроют аквапарк после ремонта «Жемчужины Югры»
Фото: соцсети главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай

С 1 августа нефтеюганцы смогут посещать обновленные аквапарк, спортивный зал, зону банно-оздоровительного комплекса «Жемчужины Югры». На данный момент проводится лабораторный контроль воды, поступающей в аквапарк. Напомним, что ранее объект был закрыт для посещения из-за угрозы обрушения.

«Лично проверила на какой стадии находится выполнение работ в центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры». Сейчас подрядная организация выполняет текущий ремонт здания и наладку противопожарной защиты. В основном бассейне завершаются работы клееных деревянных конструкций, параллельно идет ремонт чаш бассейнов. Все работы планируют закончить до 10 октября. Ждем заключительную экспертизу», – рассказала о ходе ремонта в спорткомплексе «Жемчужина Югры» глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 31, комментариев: 0
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