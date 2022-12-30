Спорткомплекс «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске возобновит работу в следующем году

В Нефтеюганске со спорткомплекса «Жемчужина Югры» сняли режим ЧС. Об этом решении сообщила мэр города Эльвира Бугай в своих соцсетях. Напоминаем, ранее работу учреждения приостановили из-за угрозы обрушения.

«Теннисный зал откроется к ближе концу января, а фитнес зал в феврале нового года. Далее, по мере выполнения работ, для посещения станут доступны: аквапарк, который планируют запустить в конце мая, спортзал, запланированный к открытию в июне, а в конце следующего года будет открыт бассейн», – рассказала глава Нефтеюганска. Она отметила, что комплекс начнет функционировать постепенно.

Перед запуском в учреждении проведут ряд профилактических и подготовительных мероприятий.