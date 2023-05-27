Владельцу магазина самогонных аппаратов в Нефтеюганске прислали наркотики в коробках с чаем

В Нефтеюганске владелец магазина самогонных аппаратов стал фигурантом уголовного дела из-за подозрительной посылки. Оказалось, что мужчина заказал из Чехии почти килограмм наркотиков. Причем вещества ему привезли в коробках с чаем матча, рассказали в Телеграм-канале «Ural Mash».

«От содержимого засуетились сотрудники почты, вызвали полицию и не прогадали: среди зеленого порошка – чая матча – нашли 800 граммов наркотиков. В его магазине, как оказалось, за перегонными кубами была ещё пара тайников», – говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Тюмени задержали мужчину, который стрелял из рогатки наркотиками.