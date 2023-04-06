В Тюмени задержали мужчину, который стрелял из рогатки наркотиками

Ранее осужденный житель Тюмени пытался с помощью рогатки запульнуть наркотики на территорию тюрьмы. Это заметили сотрудники УФСИН и вызвали полицию.

В результате досмотра у мужчины обнаружили зажигалку с прикрепленным к ней веществом растительного происхождения, металлическую спортивную рогатку. В дальнейшем, в ходе осмотра места задержания, найдены металлические гайки, обмотанные синей изолентой с неизвестным содержимым.

«Задержанный мужчина ранее отбывал наказание в ИК-1 за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Согласно заключению экспертизы, передать мужчина пытался наркотические вещества гашиш массой 3,94 грамм и метадон массой 0,34 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ», – сообщили в УФСИН по Тюменской области.