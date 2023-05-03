В Нефтеюганске возбудили уголовное дело по факту убийства 28-летней женщины

В Нефтеюганске задержали мужчину, который во время ссоры убил свою сожительницу. Погибшей было 28 лет, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По версии следствия, утром 1 мая 2023 года между сожителями произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Напоминаем, ранее житель Нефтеюганска замахивался на сотрудниц банка огнетушителем.