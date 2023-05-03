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Пьяный нефтеюганец во время ссоры убил свою сожительницу

В Нефтеюганске возбудили уголовное дело по факту убийства 28-летней женщины

Пьяный нефтеюганец во время ссоры убил свою сожительницу
Фото: СУ СКР по Югре

В Нефтеюганске задержали мужчину, который во время ссоры убил свою сожительницу. Погибшей было 28 лет, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По версии следствия, утром 1 мая 2023 года между сожителями произошла ссора на фоне совместного распития алкогольных напитков. Во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте преступления», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Напоминаем, ранее житель Нефтеюганска замахивался на сотрудниц банка огнетушителем.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 138, комментариев: 0
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