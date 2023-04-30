В Нефтеюганске неадекватный мужчина угрожал сотрудницам банка огнетушителем

Неадекватный нефтеюганец угрожал работникам банка огнетушителем. Об этом в паблике «Это Юганск, детка» рассказала одна из сотрудниц финансовой организации.

«Он пришел в наш банк с целью снять пенсию своего отца. Но так как у отца не было с собой ни паспорта, ни телефона, восстановить пин-код от карты не представлялось возможным. Тогда он с угрозами расправы выбежал из отделения, взял огнетушитель в коридоре и забежал, замахиваясь на сотрудников банка», — поделилась в соцсетях югорчанка.

Заметив, что девушки снимают происходящее на телефон, дебошир поспешил удалиться.

Сотрудницы банка также вызвали полицию, однако им якобы сообщили, что состава преступления нет и агрессивному мужчине могут вменить разве что «Мелкое хулиганство» и арест на 15 суток.