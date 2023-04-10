В Югре подвели итоги мониторинга затопленных городов

Нефтеюганск победил в гражданском мониторинге «Лужи Югры» и стал самым затопленным городом Югры. Теперь главе муниципалитета Эльвире Бугай вручат желтое ведро, сообщили в 86.RU со ссылкой на активиста Общероссийского народного фронта Евгения Печерица.

«Мы считали по специальным формулам, Нефтеюганск получил максимальную отрицательную оценку в 89% и лишь 11% одобрения деятельности по уборке снега и количеству луж в городе. В целом 79% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности чиновников. Я уверен, что глава Нефтеюганска с достоинством примет желтое ведро, а остальные главы муниципалитетов-лидеров примут эту информацию и будут менять ситуацию», − подчеркнул член ОНФ. На втором и третьем месте рейтинга оказались Мегион и Лангепас.

Отметим, что участники организации рассказали, что вручат желтое ведро руководителю муниципалитета, который займет первое место в мониторинге.

Напоминаем, что ранее Сургут лидировал по количеству жалоб на лужи в соцсетях.