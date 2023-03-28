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Сели в лужу: Сургут стал самым «мокрым» муниципалитетом Югры

Чаще всего на лужи жалуются жители Сургута

Сели в лужу: Сургут стал самым «мокрым» муниципалитетом Югры
Фото: ru.freepik.com

Сургут занял первое место по количеству жалоб на лужи в социальных сетях. Лидерами также стали Нефтеюганск и Нягань. Рейтинг самых «мокрых» муниципалитетов Югры составили представители окружного Общероссийского народного фронта, сообщили в «Вестнике».

«Ведется «реестр луж» по всем муниципалитетам Югры, насчитали почти сто штук. Пока лидирует Сургут, второй – Нефтеюганск, на третьем месте – Нягань», – сообщил член ОНФ в Югре Евгений Печерица.

Вместе с тем рейтинг постоянно обновляется. Урай может сменить кого-то из первой тройки – жители стали все чаще публиковать в соцсетях жалобы на лужи.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 83, комментариев: 0
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