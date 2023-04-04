В Нефтеюганске вновь сбили пожилую женщину

Накануне, 3 апреля, в ДТП в Нефтеюганске пострадала 73-летняя женщина. По предварительной информации, водитель легковушки сбил ее на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Около 15:20 в городе Нефтеюганск, 51-летний водитель, управляя автомобилем «MITSUBISHI», двигаясь по ул. Нефтяников, по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество и допустил наезд на 73-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получил травмы», − сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим.

Напоминаем, что ранее в Нефтеюганске под колеса легковушки угодила 59-летняя женщина.