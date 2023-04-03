В Нефтеюганске сбили 59-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Накануне, 2 апреля, в Нефтеюганске водитель «Toyota» наехал на пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщина получила травмы.

«Около 20:40 в городе Нефтеюганск, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь по ул. Транспортная, совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть вне установленного места, в зоне видимости перекрестка», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали двое человек.