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Пожилая югорчанка переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса легковушки

В Нефтеюганске сбили 59-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Пожилая югорчанка переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса легковушки
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 2 апреля, в Нефтеюганске водитель «Toyota» наехал на пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщина получила травмы.

«Около 20:40 в городе Нефтеюганск, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь по ул. Транспортная, совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть вне установленного места, в зоне видимости перекрестка», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали двое человек.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 99, комментариев: 0
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