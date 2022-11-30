В спорткомплексе «Олимп» в Нефтеюганске возобновили тренировки

В Нефтеюганске завершился ремонт кровли здания городского спорткомплекса «Олимп». Обновленный объект прошел общественную приемку, и теперь туда можно прийти и потренироваться, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«Все основные запланированные работы по устройству паро/теплоизоляционного слоя и кровельного покрытия, замене водосточных воронок и монтажу металлической лестницы выполнены в учреждении в положенный срок. По итогам приёмки общим решением было запустить комплекс для посещения спортивных занятий с сегодняшнего дня», – рассказала глава Нефтеюганска.

Напоминаем, ранее в соцсетях и СМИ появлялась информация об якобы затянувшемся ремонте спорткомплекса. Местные жители переживали, что «Олимп» и вовсе не откроется. Однако администрация это неоднократно опровергала.