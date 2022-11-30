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Ремонт спорткомплекса «Олимп» в Нефтеюганске завершили в срок, несмотря на опасения местных жителей

В спорткомплексе «Олимп» в Нефтеюганске возобновили тренировки

Ремонт спорткомплекса «Олимп» в Нефтеюганске завершили в срок, несмотря на опасения местных жителей
Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске завершился ремонт кровли здания городского спорткомплекса «Олимп». Обновленный объект прошел общественную приемку, и теперь туда можно прийти и потренироваться, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«Все основные запланированные работы по устройству паро/теплоизоляционного слоя и кровельного покрытия, замене водосточных воронок и монтажу металлической лестницы выполнены в учреждении в положенный срок. По итогам приёмки общим решением было запустить комплекс для посещения спортивных занятий с сегодняшнего дня», – рассказала глава Нефтеюганска.

Напоминаем, ранее в соцсетях и СМИ появлялась информация об якобы затянувшемся ремонте спорткомплекса. Местные жители переживали, что «Олимп» и вовсе не откроется. Однако администрация это неоднократно опровергала.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 78, комментариев: 0
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