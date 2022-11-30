Житель Нефтеюганска пойдет под суд за стрельбу из пневматического оружия

Житель Нефтеюганска пойдет под суд за стрельбу в нетрезвом виде в воздух и в сторону случайных прохожих во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил не менее 16 раз из пневматического оружия.

«Затем мужчина направился в продуктовый магазин. Продолжая выражать явное неуважение к обществу, продемонстрировал продавцу и посетителям данного магазина принадлежащий ему пневматический пистолет. После обращения граждан в органы внутренних дел правонарушитель был задержан по месту жительства», — отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Нефтеюганец обвиняется в совершении преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.