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В Нефтеюганске осудят мужчину за стрельбу из пневматики в нетрезвом виде

Житель Нефтеюганска пойдет под суд за стрельбу из пневматического оружия

В Нефтеюганске осудят мужчину за стрельбу из пневматики в нетрезвом виде
Фото: unsplash.com

Житель Нефтеюганска пойдет под суд за стрельбу в нетрезвом виде в воздух и в сторону случайных прохожих во дворе жилого дома. Мужчина выстрелил не менее 16 раз из пневматического оружия.

«Затем мужчина направился в продуктовый магазин. Продолжая выражать явное неуважение к обществу, продемонстрировал продавцу и посетителям данного магазина принадлежащий ему пневматический пистолет. После обращения граждан в органы внутренних дел правонарушитель был задержан по месту жительства», — отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Нефтеюганец обвиняется в совершении преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 52, комментариев: 0
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