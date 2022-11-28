Жительница Югры удостоилась награды «Мать-героиня»

Мать-героиня из Нефтеюганска Наталья Журавлева получила одноименный нагрудный знак в Москве. Вручение награды проходило в рамках мероприятия от общественной организации «Союз женских сил». Об этом сообщили в группе центра молодежных инициатив Нефтеюганска в соцсети «Вконтакте».

«Поздравляем с наградой уважаемую многодетную маму Нефтеюганска Наталью Александровну Журавлёву! Напоминаем, в Москве проходит Всероссийский форум «Семья - основа государства, многодетная семья - оплот и сила государства», главное событие которого - награждение многодетных матерей общественной наградой «Мать-героиня», — отметили в сообщении.

Ранее Владимир Путин возроздил звание «Мать-героиня».