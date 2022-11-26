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В Нефтеюганске сломали терминал и украли мыло в общественном туалете

В общественном туалете Нефтеюганска вандалы сломали оборудование

В Нефтеюганске сломали терминал и украли мыло в общественном туалете
Фото: телеграм-канал Эльвиры Бугай

В Нефтеюганске в тестовом режиме заработали общественные туалеты на безвозмездной основе. Спустя неделю, по итогам эксперимента, местные жители повредили оборудование, воровали мыло и пытались похитить обогреватели. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай.

«Результатом свободного доступа стали: разбитый терминал; сломанный доводчик; систематическое воровство жидкого мыла, которое сливают в принесённые с собой ёмкости; 2 перегоревших обогревателя в результате варварских попыток их вырвать», – написала Эльвира Бугай.

Глава города отметила, что общественные туалеты в скором времени переходят в платный режим работы. Посещение уборной обойдется в 10 рублей с оплатой по карте и наличными.


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26 ноября в 10:05, просмотров: 929, комментариев: 0
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