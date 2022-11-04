Коровы продолжают гулять по улицам Нефтеюганска и мешать горожанам

Власти Нефтеюганска продолжают бороться с выпасом коров на территории города. Так, по словам главы муниципалитета Эльвиры Бугай, владельца скота уже оштрафовали на более чем пять тысяч рублей, а также на него написали заявление в связи с жестоким обращением с животными.

Кроме того, администрация города выступила с законодательной инициативой по изменению закона Югры «Об административных правонарушениях», в части увеличения штрафных санкций в случае повторных нарушений 28 статьи закона.

«Отмечу, что у данного крестьянско-фермерского хозяйства есть земля в пригороде, предусмотренная для выпаса коров. Однако животные продолжают пастись на газонах в центре города. Надеюсь, что в ближайшее время владелец этих несчастных коров все-таки проявит ответственность и возьмет ситуацию под контроль», – прокомментировала Бугай у себя в соцсетях.

Горожане при этом могут направлять свои обращения, фиксирующие выпас сельскохозяйственных животных на территории нашего города в дежурную часть ОМВД. По всем обращениям полиция будет обязана провести советующие проверки.