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Полиция Нефтеюганска задержала нетрезвого хулигана, который разбил машину бывшей родственницы

В Нефтеюганске поймали пьяного дебошира, который разбил автомобиль бывшей родственницы

Полиция Нефтеюганска задержала нетрезвого хулигана, который разбил машину бывшей родственницы
Фото: unsplash.com

В полицию Нефтеюганска обратилась 58-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что бывший муж ее племянницы выпил и повредил ее автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В ходе проверки, сотрудники полиции установили, что 44-летний бывший муж племянницы заявительницы изрядно выпил и решил навестить своих прежних родственников. Однако встретится с ними ему не удалось и тогда он решил выплеснуть накопившиеся обиды на припаркованном автомобиле женщины. Дебошир нанес несколько ударов руками и ногами по задней левой и правой фаре, вырвал дворники и процарапал кузов транспортного средства. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 30 тысяч рублей», – добавили в ведомстве.

Отметим, что ранее дебошир неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 90, комментариев: 0
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