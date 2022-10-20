Площадку для дрессировки собак в Нефтеюганске оборудуют освещением

В Нефтеюганске открыли первую в городе площадку для дрессировки собак. Объект смогли построить на средства гранта губернатора и неравнодушных людей, которые организовали дополнительный финансовый сбор. Информация об этом появилась в соцсетях главы города Эльвиры Бугай.

Нефтеюганцы-собачники уже успели оценить площадку – по их словам, было выбрано крайне удачное место в 8а микрорайоне, которое находится в открытом доступе.



«В ближайшем будущем площадку планируют оборудовать освещением для занятий в темное время суток. Оснащение специализированной территории подходит для любительского и профессионального обучения питомцев, а оборудование позволяет дрессировать как мелкие, так и крупные породы собак», – сообщила градоначальница.