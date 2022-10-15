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В Нефтеюганск поступила партия назальной вакцины

Жителей Нефтеюганска приглашают привиться назальной вакциной

В Нефтеюганск поступила партия назальной вакцины
Фото: unsplash.com

В Нефтеюгаске стала доступна назальная вакцина против ковида. На склады поступило 3500 распылителей. Иммунизацию можно пройти во всех пунктах вакцинации Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И.Яцкив.

«Перед введением препарата рекомендуется проверить проходимость носовых ходов поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов. После вакцинации в течение двух часов следует воздерживаться от высмаркивания, также необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости», – сообщили в депздраве Югры.

Иммунизацию против коронавирусной инфекции уже прошли 68517 горожан, из них 16627 — это люди старшей возрастной группы (60+).

Ранее назальные вакцины поступили в медучреждения Сургута и Нижневартовска.


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Сегодня в 18:24, просмотров: 70, комментариев: 0
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