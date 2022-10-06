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Нефтеюганцу грозит два года лишения свободы за самодельный кастет

Жителя Нефтеюганска задержали за незаконный оборот оружия

Нефтеюганцу грозит два года лишения свободы за самодельный кастет
Фото: УМВД Югры

Полиция Нефтеюганска задержала 41-летнего жителя города, причастного к незаконному обороту оружия. Оказалось, что он сделал кастет и планировал использовать его в собственных целях.

«В ходе проверки по месту жительства данная информация подтвердилась. В квартире у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, схожий с кастетом. Согласно справке, данное холодное оружие ударно-раздробляющего действия, было изготовлено самодельным способом», – отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Отметим, что мужчина уже был ранее неоднократно судим, в том числе и за незаконное изготовление оружия. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 56, комментариев: 0
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