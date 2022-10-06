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При столкновении двух автомобилей в Нефтеюганске пострадала шестилетняя девочка

В Нефтеюганске произошло столкновение двух автомобилей

При столкновении двух автомобилей в Нефтеюганске пострадала шестилетняя девочка
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 5 октября, в Нефтеюганске водитель «Toyota» не убедился в безопасности и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП пострадали двое пассажиров «Mitsubishi», в том числе шестилетняя девочка. Ребенок перевозился в автокресле, что позволило избежать более серьезных травм.

«В 14:00 в городе Нефтеюганск, 25-летний водитель автомобиля «Toyota», при проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Mitsubishi» и допустил с ним столкновение, – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры. – Всего за девять месяцев на дорогах Югры зарегистрировано 199 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков, в которых 3 человека погибли и 299 получили травмы».

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб и четверо получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 74, комментариев: 0
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