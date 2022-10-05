Жительница Нефтеюганска поверила мошенникам и перевела почти 3 миллиона рублей

Полиция Нефтеюганска устанавливает обстоятельства мошенничества в особо крупном размере в отношении 57-летней местной жительнице. Женщину обманули на общую сумму свыше 2 миллионов 950 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, на ее телефон позвонил якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что ее персональными данными завладела неизвестная группа лиц, которая пытается оформить кредит на женщину. Чтобы избежать операции, жительнице Нефтеюганска предложили оформить максимальное количество займов и полученные средства перевести на «безопасный счет».

«Стоит отметить, что злоумышленники использовали возможности IP-телефонии и подменили свои телефонные номера на телефоны реальных сотрудников правоохранительных органов. Это и послужило для нее аргументом и заставило полностью довериться. В течения дня она посетила 5 банка города, где оформила кредитные обязательства на 2 956 000 рублей. После чего указанную сумму 11 транзакциями перевела на счета звонящих», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.