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Дважды судимый нефтеюганец снова попался на нетрезвом вождении

Нефтеюганец систематически садился за руль в состоянии алкогольного опьянения

Дважды судимый нефтеюганец снова попался на нетрезвом вождении
Фото: unsplash.com

Накануне в Нефтеюганске задержали злостного нарушителя ПДД. Так, 28-летний водитель «УАЗ Патриот» снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

«С 2020 года госавтоинспекторы четыре раза пресекали его нетрезвое вождение. При этом нефтеюганец никогда не имел водительского удостоверения. В общей сложности за различные нарушения ПДД задержанный привлекался 16 раз. Сумма штрафов составила свыше 94 тысяч рублей, – рассказали в УМВД России по Югре. – Впервые в поле зрения правоохранителей он попал в ноябре 2020 года. Мужчина управлял отечественным автомобилем с явными признаками опьянения, но пройти медицинское освидетельствование он отказался. На тот момент, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей».

Уже через полгода нарушитель вновь сел пьяным за руль. Тогда было возбуждено уголовное дело, в результате которого мужчину приговорили к лишению свободы на два года условно. И даже это его не остановило. Еще через полгода он изрядно выпил, угнал автомобиль своего приятеля и совершил ДТП.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 51, комментариев: 0
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