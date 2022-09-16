Нефтеюганец систематически садился за руль в состоянии алкогольного опьянения

Накануне в Нефтеюганске задержали злостного нарушителя ПДД. Так, 28-летний водитель «УАЗ Патриот» снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

«С 2020 года госавтоинспекторы четыре раза пресекали его нетрезвое вождение. При этом нефтеюганец никогда не имел водительского удостоверения. В общей сложности за различные нарушения ПДД задержанный привлекался 16 раз. Сумма штрафов составила свыше 94 тысяч рублей, – рассказали в УМВД России по Югре. – Впервые в поле зрения правоохранителей он попал в ноябре 2020 года. Мужчина управлял отечественным автомобилем с явными признаками опьянения, но пройти медицинское освидетельствование он отказался. На тот момент, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей».

Уже через полгода нарушитель вновь сел пьяным за руль. Тогда было возбуждено уголовное дело, в результате которого мужчину приговорили к лишению свободы на два года условно. И даже это его не остановило. Еще через полгода он изрядно выпил, угнал автомобиль своего приятеля и совершил ДТП.