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В Нефтеюганском районе сбили 16-летнего пешехода

Еще один пешеход пострадал в ДТП в Нефтеюганском районе

В Нефтеюганском районе сбили 16-летнего пешехода
Фото: ГАИ Югры

Накануне в поселке Пойковский Нефтеюганского района в ДТП пострадал 16-летний пешеход. По предварительной информации, он переходил дорогу в установленном месте.

«В 19:47 в 3 микрорайоне поселка Пойковский 22-летний водитель автомобиля «Lada Priora» совершил наезд на 16-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за вчерашние сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.

Ранее, 14 сентября, в Нефтеюганске скончался пешеход, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.


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16 сентября в 09:48, просмотров: 609, комментариев: 0
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