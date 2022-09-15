В Нефтеюганске мошенники обманывают доверчивых таксистов

С начала этой недели в Нефтеюганске телефонные злоумышленники обманули двух таксистов на сумму свыше 62 тысяч рублей. Потерпевшим поступил заказ привезти продукты и лекарства из аптеки. Расчет должен был произойти при встрече с клиентами по договоренности сторон.

«Приобретая всё необходимое, потерпевшие отправлялись по указанным в заявке адресам. После чего им перезванивали клиенты и сообщали, что хотят перевести оплату и отблагодарить щедрыми чаевыми. В ходе разговора аферисты получали информацию о банковских счетах и просили назвать код, поступивший в смс-сообщении от банка. Доверчивые водители сообщали всю запрашиваемую информацию, но вместо сообщения о пополнении электронного кошелька, они обнаружили смс о списание всех своих наполнений», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

По произошедшему возбуждены уголовные дела по статье «Кража с банковского счета». Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.