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Югорчанина осудят за покушение на сбыт синтетики

Жителя Нефтеюганска осудят за попытку сбыть наркотики

Югорчанина осудят за покушение на сбыт синтетики
Фото: unsplash.com

Прокуратура Нефтеюганска утвердила обвинение в отношении 30-летнего местного жителя за попытку сбыта синтетического наркотика на территории города. Обвиняемый пытался разложить «закладками» более 300 граммов запрещенного вещества.

Следствие установило, что злоумышленник с целью заработать на распространении наркотических веществ, получил в интернете координаты тайника с крупной партией «запрещенки», которые успешно разложил на территории города. Однако довести дело до конца ему не позволили сотрудники правоохранительных органов.

«Из незаконного оборота изъяты свертки с синтетическим наркотическим веществом общей массой свыше 300 граммов. Кроме того, в целях придания правомерного вида владению денежными средствами, полученными преступным путем, наркосбытчик осуществил финансовые операции, придав видимость их законного получения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что мужчине грозит срок за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».


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Сегодня в 13:42, просмотров: 104, комментариев: 0
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