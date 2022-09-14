Двое несовершеннолетних на мопеде пострадали в ДТП в Югре

Накануне, 13 сентября, в Нефтеюганском районе произошла авария, которую спровоцировал 14-летний подросток на мопеде. В результате ДТП несовершеннолетний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, и его 12-летний пассажир получили травмы.

«В поселке Салым Нефтеюганского района 14-летний подросток, управляя мопедом «Cheeta Phantom», при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности маневра, в результате совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Pajero», выполняющим маневр «поворот налево». 64-летний водитель автомобиля не пострадал», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Отметим, что дети находились в мотошлемах.

Всего за вчерашние сутки в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых семь человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.