Под Нефтеюганском столкнулись автомобиль и грузовик: есть пострадавшие

Тюменец на «Infiniti QX 60» попал в жесткое ДТП под Нефтеюганском. Мужчина, двигаясь в сторону города, не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик. В результате автоаварии водитель «Infiniti» получил травмы и доставлен в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу имени В.И. Яцкив.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 36 водителей и 41 – за нарушение правил перевозки детей», – сообщили в ГАИ Югры.