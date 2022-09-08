Власти Нефтеюганска отчитались о ходе работ над фильтровальной станции

В настоящее время в Нефтеюганске строят долгожданную фильтровальную станцию. Так, на территории водоканала уже завершили монтаж металлоконструкций здания, стеновых и кровельных сэндвич-панелей, кран-балки, а также установили оконные блоки, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«Продолжаются работы по устройству наружных сетей электроснабжения и врезке в существующие сети трубопроводов. Ведутся работы по устройству полов, металлических каркасов и бетонированию лотков для размещения технологических трубопроводов. Завершена прокладка сетей водоснабжения и перенос участка водовода для транспортировки очищенной воды в резервуар чистой воды», – рассказала глава.

Кроме того, с 10 сентября начнут забивку подпорной стены. Работы по наружному благоустройству объекта также запланированы на этот месяц.

Напоминаем, что строительство объекта планируют завершить в феврале 2023 года. Ранее Роспотребнадзор сделал вывод, что питьевая вода в Нефтеюганске не соответствует нормам СанПиНа.