Глава Нефтеюганска отреагировала на разрушения, причиненные городу вандалами

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай недовольна действиями вандалов в городе. В своих соцсетях мэр написала, что всерьез обеспокоена пренебрежительным отношением к чужой работе. Причиной этому стал пост горожан, которые обратили внимание на разрушенные лавочки, фонари и другие элементы благоустройства в городе.

«Я благодарю всех неравнодушных жителей и каждого специалиста, кто прилагает усилия к восстановлению всего, чего коснулась рука вандалов, и призываю виновных оглянуться на свои действия. Определитесь, где вы хотите жить? В благоустроенном цветущем городе, или в руинах?» – пишет Эльвира Бугай.