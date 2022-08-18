В Нефтеюганском районе произошла авария с четырьмя пострадавшими

Накануне в Нефтеюганском районе пожилой водитель «ПАЗ» устроил аварию, в которой пострадали четыре человека. По предварительной информации, он наехал на остановившийся из-за неисправности «КамАЗ».

«В 07:35 на 837 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 53-летний мужчина, управляя автомобилем «ПАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящее транспортное средство «КамАЗ», остановившееся из-за неисправности», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии оба водителя и два пассажира «ПАЗ» получили травмы.

Всего за 17 августа в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек, в том числе два несовершеннолетний пешехода.