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Приют для собак в Нефтеюганском районе откроется уже в следующем месяце

Приют для бездомных животных в Нефтеюганском районе почти готов к открытию

Приют для собак в Нефтеюганском районе откроется уже в следующем месяце
Фото: vk.com/daylapu_surgut

Приют для бездомных собак в Нефтеюганском районе откроют 1 августа. На данный момент строители обнесли территорию забором, сделали площадки для выгула и дрессировке животных, поставили здания карантина и стационара. Отмечается, что на территории можно содержать до 300 особей. Об этом сообщает Ugra-news со ссылкой на начальника отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района Юлию Березецкую.

«Есть ветеринарный кабинет, операционная, административное здание. Закуплена необходима мебель и вольеры. Сейчас идет завершающий этап строительства, ведется озеленение», – рассказала Березецкая.


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Сегодня в 17:46, просмотров: 29, комментариев: 0
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