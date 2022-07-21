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Ничего святого: жителя Нефтеюганска обокрали в храме

У жителя Нефтеюганска украли барсетку с ценными вещами пока он молился

Ничего святого: жителя Нефтеюганска обокрали в храме
Фото: unsplash.com

Жителя Нефтеюганска обокрали прямо в храме – мужчина оставил барсетку с сотовым телефоном, картами и ключами от квартиры на вешалке у входа в молельный зал, а по возвращению своих вещей он не обнаружил. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 36 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее несудимая 54-летняя жительница города.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Часть похищенного имущества изъято и будет возвращено законному владельцу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в УМВД Югры.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 129, комментариев: 0
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