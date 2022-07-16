Югорчанин сбил двух велосипедистов и скрылся

На 46 километре автодороги «Сургут – Нефтеюганск» погиб велосипедист. Как сообщает УМВД Югры, инцидент произошел сегодня, 16 июля, в 10 часов утра. Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» 1957 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на двух велосипедистов, двигавшихся по обочине из Сургута в сторону Нефтеюганска и скрылся.

«Мужчина 1992 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина 1986 года рождения госпитализирована. В нарушение ПДД водитель скрылся с места ДТП, но был задержан госавтоинспекторами в 9 километрах от места происшествия», – прокомментировали в ведомстве.