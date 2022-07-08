В Нефтеюганске сломался МРТ-аппарат

В Нефтеюганской больнице имени В. И. Яцкив сломался аппарат МРТ. Теперь жителям города придется ездить за обследованием в сургутские учреждения.

«Задать вопросы по записи на исследование, а также получить дополнительную информацию можно по телефону 23-65-31 в будние дни (понедельник – пятница) с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Администрация учреждения приносит извинения за предоставленные неудобства», – сообщили в пресс-службе больницы.

Однако, к какому времени МРТ-аппарат отремонтируют, пока не уточняют.