Одна из нефтеюганских школ получит оборудованный класс для слепых детей

Класс для занятий технологией для учеников с ограниченными возможностями здоровья оборудуют в нефтеюганской СОШ № 8. Так, семь тотально слепых детей, школьники на домашнем обучении и один слабовидящий ребенок смогут полноценно получать образование и адаптироваться в жизни. Об этом сообщили в социальных сетях муниципальной администрации. Отмечается, что спонсором выступил «Газпром энергосбыт Тюмень».

«Уже второй год на территории Югры и Тюменской области мы реализуем проект «Вижу сердцем». Он направлен на повышение качества уровня жизни особенных людей - инвалидов по зрению разных возрастных категорий: детей, студентов, взрослого населения, – рассказала начальник отдела по связям с общественностью «Газпром энергосбыт Тюмень» Александра Коршунова. – В Нефтеюганске мы решили оборудовать специализированный кабинет, он позволит детям получить базовые навыки самообслуживания. Это в первую очередь поможет им уверенно чувствовать себя в нашем обществе».