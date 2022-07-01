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​В Нефтеюганском районе сорвали сроки сдачи приюта – это выяснилось на прямой линии с Натальей Комаровой

Долгожданный приют в Нефтеюганском районе планируют достроить до августа

​В Нефтеюганском районе сорвали сроки сдачи приюта – это выяснилось на прямой линии с Натальей Комаровой
Фото: Т.Оборина

В поселке Сингапай в Нефтеюганском районе сорвали сроки сдачи приюта. Об этом стало известно в ходе прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой.

«По контракту срок окончания работ был ноябрь 2021 года. Они были сорваны. Нами были оформлены претензии на сумму 1 604 000 рублей. Оплату мы не производили. Пока в нынешних условиях мы видим возможность пойти навстречу», – объяснил заместитель главы Нефтеюганского района Владлен Михалёв.

На сегодняшний день строительная готовность приюта составляет около 80%. Остаются невыполненными – устройство сетей водоснабжения и электроснабжения, а также пусконаладочные работы. Подрядчик гарантирует завершить строительство долгожданного объекта не позднее 1 августа.


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Сегодня в 17:04, просмотров: 44, комментариев: 0
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