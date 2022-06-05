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Девять семей юганских медработников получили ключи от квартир

В Нефтеюганске медработникам вручили ключи от квартир

Девять семей юганских медработников получили ключи от квартир
Фото: pexels.com

Девять семей медработников получили ключи от квартир в рамках поручения президента. В этот список также попали работники стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В. И. Яцкив».

«Главный врач больницы Дмитрий Мальцев в торжественной обстановке вручил ключи от новых служебных квартир и отметил, что обеспечение медицинских работников достойными условиями труда и проживания – это одна из важнейших задач учреждения», – сообщили в пресс-службе медорганизации.


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05 июня в 11:39, просмотров: 855, комментариев: 0
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