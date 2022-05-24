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Ночью в Нефтеюганском районе насмерть сбили пешехода

На автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло ДТП с летальным исходом

Ночью в Нефтеюганском районе насмерть сбили пешехода
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором погиб 33-летний пешеход. По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть дороги в темное время суток без световозвращателей.

«В 00:50 на 842 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги в темное время суток без световозвращающих элементов», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 23 мая в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб и еще один – получил травмы.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 130, комментариев: 0

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