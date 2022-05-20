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В Нефтеюганском районе пьяный водитель без прав улетел в кювет и перевернулся

В ДТП на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» пострадали два человека

В Нефтеюганском районе пьяный водитель без прав улетел в кювет и перевернулся
Фото: ГАИ Югры

На трассе в Нефтеюганском районе нетрезвый водитель вылетел в кювет и опрокинулся. В автоаварии получили травмы два пассажира: 50-летний мужчина и 23-летняя девушка.

«На 810 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района 24-летний мужчина, управляя автомобилем «Джили», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате чего водитель совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Позже выяснилось, что водитель не имел права на управление транспортным средством.

Всего за 19 мая в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 123, комментариев: 0

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