16+
Логотип Сиапресс
USD  65,7916   EUR  68,7835  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нефтеюганске произошло ДТП с участием 71-летнего мужчины – пострадавших нет

За вчерашние сутки в Югре никто не пострадал в ДТП

В Нефтеюганске произошло ДТП с участием 71-летнего мужчины – пострадавших нет
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нефтеюганске произошло ДТП с участием пожилого мужчины. В результате столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.

«В 16:14 на улице Сургутская в городе Нефтеюганск, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства «Мазда», под управлением 71-летнего мужчины, в результате чего допустил столкновение», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 12 мая в округе не зарегистрировали ДТП с пострадавшими.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:00, просмотров: 38, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянка получила премию Фонда Осаму Шимомура 939
  2. В Сургуте постараются искоренить нелегальные парковки заборами 762
  3. Сам себе враг 738
  4. В Югру приходит жаркое лето 725
  5. В домах сургутян с завтрашнего дня станет холоднее 630
  6. Фильм сургутского режиссера покажут в 90 кинотеатрах страны 598
  7. ​Югорчанина осудят за угрозу убийством бывшей супруге 587
  8. Участок на проспекте Мира в Сургуте перекрыли на время ремонта 542
  9. Власти ХМАО назвали источник задымления в округе 488
  10. В майские праздники в Сургуте 36 раз отключили свет 484
  1. Имя им — легион 7574
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 7-9 мая? // АФИША 3117
  3. На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы 2519
  4. Планета клещей 2484
  5. Самолет из Сургута при посадке в Уфе задел хвостом полосу 2264
  6. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 2140
  7. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 1974
  8. ​250-летний кедр из Югры поборется за звание главного дерева России 1903
  9. Бывшего сотрудника нефтедобывающей компании осудят за подкуп в особо крупном размере 1802
  10. ​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска 1710
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7803
  2. Имя им — легион 7574
  3. Дедушка Атанас 7093
  4. Затяните свои пояса 6121
  5. ​Вечная пилюля 4737
  6. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4523
  7. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4453
  8. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4376
  9. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4184
  10. ​Ледоход в Сургуте начался 3881

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика