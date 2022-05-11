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Под Нефтеюганском грузовиком задавили пешехода

Югорчанина насмерть задавил водитель грузовика

Под Нефтеюганском грузовиком задавили пешехода
Фото: ГАИ Югры

В Нефтеюганском районе накануне сбили пешехода. Водитель грузовика совершил наезд на югорчанина, который переходил дорогу за поселком в неположенном месте. 55-летний мужчина скончался на месте.

«Всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 14 – получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 72 водителя в состоянии опьянения, 24 – за отказ от прохождения освидетельствования и 14 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 72 водителя и 251 – за нарушение правил перевозки детей», – заявили в ГАИ Югры.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 171, комментариев: 0

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