Строительная компания из Нефтеюганска выплатила многомиллионную задолженность по зарплате

Строительная компания ООО «РемСтройМастер» в Нефтеюганске задолжала 220 сотрудникам свыше 125 миллионов рублей, сообщили прокуратуре Югры.

«В отношении юридического лица возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (полная либо частичная невыплата заработной платы), по результатам рассмотрения которых организация привлечена к административной ответственности в виде штрафов», – говорится в сообщении ведомства.

Также прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге по отношению к компании возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы).

В результате принятых мер многомиллионная задолженность была погашена.