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В Нефтеюганском районе столкнулись «Лада» и «ГАЗ» – есть один пострадавший

32-летний водитель «Лады» спровоцировал аварию в Нефтеюганском районе

В Нефтеюганском районе столкнулись «Лада» и «ГАЗ» – есть один пострадавший
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нефтеюганском районе произошло ДТП с одним пострадавшим. По предварительной информации, 32-летний водитель «Лады» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

«В 13:45 на 7 км автодороги «Подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», под управлением 55-летнего мужчины, движущимся в попутном направлении», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 25 апреля в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором один человек получил травмы.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 55, комментариев: 0

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