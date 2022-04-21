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В Нефтеюганске скорая помощь реанимировала кошек из сгоревшей квартиры

Врачи скорой помощи Нефтеюганска откачали кошек, пострадавших при пожаре

В Нефтеюганске скорая помощь реанимировала кошек из сгоревшей квартиры
Фото: Павел Шмелев

В Нефтеюганске бригада скорой помощи откачала кошек, которые пострадали во время пожара в доме №23 второго микрорайона. Напомним, что инцидент произошел накануне, 20 апреля. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

По информации городского сообщества «Это Юганск, детка», в квартире, где произошло ЧП, проживало девять кошек. Спасти удалось всех.

Отметим, что югорчане часто остаются неравнодушными к судьбе братьев меньших. Так, например, жительница Урая приютила сову, которую нашли в сугробе у детского сада. А сотрудник МЧС из Нефтеюганского района спас бельчонка от сороки и оставил у себя до того, как грызун повзрослеет и окрепнет.


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Сегодня в 09:28, просмотров: 113, комментариев: 0

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