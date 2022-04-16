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В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина

В Нефтеюганске ищут виновника разлива уранина

В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина
Фото: vk.com/online_admugansk

В Нефтеюганске некто разлил Уранин. Теперь на пересечении улиц Сургутская и Жилая талые воды окрасились в ярко-зеленый цвет. Информация в ЕДДС поступила от местных жителей.

«На место незамедлительно прибыли представители администрации города Нефтеюганска, МЧС России по ХМАО–Югре и Роспотребнадзора. Произведен отбор проб на содержание химических веществ, по результатам исследования которых установлено, что угроза жизни и здоровью населения отсутствует. На данный момент ведутся работы по установлению виновника разлива», – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что подобный инцидент произошел в прошлом году в Нижневартовске.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 166, комментариев: 0

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