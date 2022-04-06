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В Нефтеюганске заключили дополнительный контракт на откачку талых вод

Мэр Нефтеюганска рассказала, как в городе будут бороться с талыми водами

В Нефтеюганске заключили дополнительный контракт на откачку талых вод
Фото: vk.com/id690639231

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай выехала на затопленные участки, чтобы обсудить с подрядчиками схему откачки воды. Сегодня с утра в муниципалитете работали семь единиц техники, уже завтра к выходу планируются двенадцать.

«К решению проблемы подтопления подключены все службы города. Задействуется весь возможный технический резерв. Чтобы стабилизировать ситуацию, администрация города подготовила конкурсную документацию на заключение дополнительного контракта по откачке талых и дождевых вод до конца апреля», – прокомментировала мэр Нефтеюганска.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 72, комментариев: 0

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