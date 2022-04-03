На трассе в Нефтеюганском районе — ДТП: умер человек

Смертельное ДТП случилось сегодня в Нефтеюганском районе: столкнулись легковушка и грузовик. По информации окружного УМВД, на 543 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на встречную полосу вылетела «Тойота Королла» — там в это время ехал грузовик «Ман» в сцепке с полуприцепом.

В результате не обошлось без жертв: погибла пассажирка «Тойоты», сидевший в легковой машине 9-летний ребенок получил травмы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.