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​Легковушка столкнулась с грузовиком в Нефтеюганском районе

На трассе в Нефтеюганском районе — ДТП: умер человек

​Легковушка столкнулась с грузовиком в Нефтеюганском районе
Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Смертельное ДТП случилось сегодня в Нефтеюганском районе: столкнулись легковушка и грузовик. По информации окружного УМВД, на 543 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на встречную полосу вылетела «Тойота Королла» — там в это время ехал грузовик «Ман» в сцепке с полуприцепом.

В результате не обошлось без жертв: погибла пассажирка «Тойоты», сидевший в легковой машине 9-летний ребенок получил травмы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 167, комментариев: 0

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