На территории Водоканала в Нефтеюганске строят фильтровальную станцию

В Нефтеюганске на территории водоканала началось строительство долгожданной фильтровальной станции, сообщила глава города Эльвира Бугай в Инстаграм.

«В связи с этим в ближайшие дни начнется забивка свай для устройства фундаментов зданий станции. Работы будут производится согласно графику в период с девяти до 19 часов в течение 50 календарных дней. Прошу вас отнестись с пониманием и набраться терпения», – предупредила глава.

Строительство объекта планируют закончить в феврале следующего года.

Напоминаем, что ранее Роспотребнадзор сделал вывод, что питьевая вода в Нефтеюганске не соответствует нормам СанПиНа.